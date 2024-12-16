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Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanlığı Seçimini Giray Aktürk Kazandı

Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanlığı Seçimini Giray Aktürk Kazandı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yapılan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde Giray Aktürk, 27 oy ile başkan seçilerek muhtarların sorunlarına odaklanma sözü verdi.

Erzurum'a bağlı Şenkaya ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde Giray Aktürk kazanan taraf oldu.

Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde 3 aday arasında yapılan yarışta 65 oy kullanıldı. Adaylardan Giray Aktürk 27 oy alarak başkan seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Giray Aktürk, "Bana oy veren ve vermeyen bütün muhtar arkadaşlarımın mahallelerinin sorunları ile bire bir ilgileneceğim. Bana güvenip oy veren muhtar arkadaşlarımın yüzlerini ak edeceğim. Yapılması gereken ne varsa elimden geleni yapacağım" dedi.

Aktürk, başkanlık görevine seçilmesinin ardından muhtarların sorunlarına odaklanacağını ve tüm mahalleler için çözüm üretmeye çalışacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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