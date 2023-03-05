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Şenkaya'da kamu görevlilerinden örnek davranış

Yerel Haberler

Şenkaya'da kamu görevlilerinden örnek davranış

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sokak hayvanları gönüllü kamu personelleri tarafından besleniyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sokak hayvanları gönüllü kamu personelleri tarafından besleniyor.

Şenkaya İlçe Tarım Müdürü Eren Demirtaş koordinesinde gönüllü olarak bu görevi üstlenen kaymakamlık personeli ve ilçe tarım müdürlüğü personeli, Şenkaya merkezinde sokak hayvanlarını besleme çalışmaları düzenli aralıklarla bahar mevsimine kadar devam edecek.

Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, "Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmelerine gönüllü olarak katkıda bulunan bütün personelime teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı davranışlarından dolayı hepsini kutluyorum. Benim insanlara söylemek istediğim şey onları Allah yarattı. Allah'ın yarattığı bu canlara sahip çıkabiliriz Bu bizim insani görevimizdir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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