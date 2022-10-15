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'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' adlı tiyatro oyununa büyük ilgi

Yerel Haberler

'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' adlı tiyatro oyununa büyük ilgi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat için sahneye konan 'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' adlı tiyatro büyük ilgi gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat için sahneye konan 'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' adlı tiyatro büyük ilgi gördü.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Tiyatro Yönetmeni Koray Akyıldız ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan 'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' isimli tiyatro oyununu Kahta Kültür Merkezi'nde sergilendi.

GAP Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynadığı tiyatro oyunu davetliler tarafından tam not aldı.

Tiyatro Yönetmeni Koray Yıldız, amaçlarının ailelere yönelik sevgi mesajları ve gençlerin sadece sanata ve spora bağımlı olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle beraber 'Sen Yoktun Sessiz Çığlık' tiyatro oyunumuzu sahneledik. Öğrencilerimiz inanılmaz emek verdi ve iyi çalıştılar. Tiyatromuzun en büyük amacı ailelere yönelik sevgi mesajları ve gençlerin sadece sanata ve spora bağımlı olmasını sağlamaktı. Öğrencilerimiz tiyatro oyununda güzel bir şekilde bu mesajları verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Oyun sonrası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından Tiyatro Yönetmeni Koray Yıldız'a katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür plaket verildi. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı tüm oyuncalara teşekkür belgesi verdi.

Tiyatroyu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, HSK Başmüfettişi Orhun Taşkın başta olmak üzere çok sayıda davetli izledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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