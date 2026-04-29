Semt Pazarında Vatandaş Yerdeki Sebze ve Meyveleri Topladı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli ilçesindeki semt pazarında bir yurttaşın yerdeki yiyecekleri toplaması ekonomik sıkıntının boyutunu gözler önüne serdi. Esnaf Adem Doğmuş ise bir kasa patatesi "bedava" yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.


Semt pazarında bir vatandaşın yere dökülen yiyecekleri toplaması, ekonomik sıkıntıların vatandaş üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.


Pazar esnafı Adem Doğmuş ise bir kasa patatesin üzerine "bedava" yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Doğmuş, yardımı hayır amacıyla yaptığını belirterek, "Ne yapayım? Allah rızası için hayır da gerek. Ben öleceğim, toprağın altında yatacağım, rahat rahat yatarım. Ne verirsem o kalır, başka bir şey kalmaz. Garibanlara ver, yesinler. Korkma, Rabbim bana 70 katını verir" dedi.
Kaynak: ANKA
