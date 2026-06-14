Aile katliamı ile ilgili Şemdinli Müftülüğünden başsağlığı ve sağduyu çağrısı

Hakkari'nin Şemdinli Müftülüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başsağlığı ve sağduyu çağrısında bulundu.

Şemdinli Müftülüğünden yapılan açıklamada, sağduyu çağrısı yapılarak, "İlçemizde meydana gelen elim silahlı saldırı hadisesini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu acı olay karşısında tüm vatandaşlarımızı sükünete, sağduyuya ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Özellikle sosyal medya platformlarında ve diğer iletişim mecralarında doğruluğu teyit edilmemiş bilgi, yorum ve paylaşımlardan uzak durulması; toplumumuzun huzurunu bozabilecek, fitne ve ayrışmaya sebebiyet verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır. Bugün birlik olma, birbirimize destek olma ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenme günüdür. Acılarımızı büyüten değil, yaralarımızı saran bir dil kullanmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.' Rabbimizden hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyor; ilçemizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini daim eylemesini niyaz ediyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı