Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şemdinli Kaymakamlığına Ali Ekber Ateş atandı

Şemdinli Kaymakamlığına Ali Ekber Ateş atandı

Yerel Haberler

HAKKARİ (İHA) – Bayburt'un Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atandı.

HAKKARİ (İHA) – Bayburt'un Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan Ali Ekber Ateş, bugün ilçeye geldi. Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Ateş, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Demirözü Bayburt Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title