Şemdinli Kaymakamlığına Ali Ekber Ateş atandı

HAKKARİ (İHA) – Bayburt'un Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan Ali Ekber Ateş, bugün ilçeye geldi. Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Ateş, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti. - HAKKARİ