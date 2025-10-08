Sema Silkin Ün, Vicdan Gemisi ile Gazze'ye Ulaşmaya Çalışıyor

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için 'Vicdan' gemisiyle İtalya'dan yola çıkan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bu sabah saatlerinde internet erişiminin kesilmesinin ardından İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, daha sonra İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisi ile bu sabah saatlerinde Gazze açıklarındaki uluslararası karasularına ulaştı. Dün akşam bir video paylaşan Ün, bu sabah saat 06.00 sıralarında ise internet erişiminin kesilmesinin ardından İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini duyurdu.

Saatler önce yaptığı son paylaşımda kendilerini bekleyen tehlikelere değinen Milletvekili Ün, "Bu vicdan yüklü gemiden çekmiş olduğum son akşam videosu olacak. Yarın sabah saatlerinde uluslararası sular olmasına rağmen İsrail'in adını sarı, turuncu, kırmızı hat olarak belirlediği, 'tehlikeli hat' dediği bölgede olmuş olacağız. Bizim bütün duamız ve bütün umudumuz o hatları geçip Gazze'ye ulaşmak, Gazzeli kardeşlerimizle kucaklaşmak. Yolculuk sırasında yaşadığımız tüm zorlukları dualarla aştık. Bu kutlu seferin tüm bereketi sizin dualarınız sayesinde oldu. Bu son akşam da sizlerden tekrar dua istiyorum. Biz bütün günümüzü duayla geçirdik, bu gece sabaha kadar da dua edeceğiz. Belki bu sayede o yollardan geçeceğiz ve Gazze'ye ulaşacağız. Bizleri umutla bekleyen evlatlarımıza, kardeşlerimize ve ablalarımıza sarılmak nasip olacak. Rabbim bizlere Gazzeli kardeşlerimizle kucaklaşmayı nasip etsin. Bu saatten sonra önce Allah'a, sonra sizlere emanetiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ