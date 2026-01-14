Haberler

Selman Aydeniz yeniden başkan seçildi

Selman Aydeniz yeniden başkan seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Olağan Genel Kurul toplantısında karşısına aday çıkmadan yeniden başkan seçildi. Aydeniz, esnafın sorunları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Olağan Genel Kurulu toplantısında yeniden başkan seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda Başkan Selman Aydeniz, karşısına aday çıkmadığı seçimde üyelerin güvenini yeniden kazanarak bir kez daha başkanlığa seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Aydeniz, kendisine yeniden görev veren oda üyelerine teşekkür ederek, esnafın sorunları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Öte yandan Oda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Enes Duymuş, Önder Çakır, Ekrem Çelik, Süleyman Sağlam, Ömer Armutcuklu ve Mehmet Cansız, Denetim Kurulu asil üyeleri ise, Yusuf Levent, Gökhan Seren, Recep Çakır seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar