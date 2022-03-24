Selimliler "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" yapacak - Haberler

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Selimliler "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" yapacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Selimliler

Selim'de, "Selim Güne Bakıyor " projesi kapsamında "Ayçiçeği Yetiştirciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Selim'de, "Selim Güne Bakıyor " projesi kapsamında "Ayçiçeği Yetiştirciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın açılış konuşması ile başladı. Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün sunumu ile devam eden toplantıda, ayçiçeğinde sektörün öncü tohum firma yetkilileri sunum yaptı.

Selimli çiftçilere ayçiçeği tarımının önemi ve ilçemize uygun çeşitler anlatıldı.

Köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerin katıldığı toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile sonlandı.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Ayçiçeği Yetiştiriciliği" bilgilendirme toplantısına iştirak ederek katkı veren katılımcılara teşekkür etti. - KARS

Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak

Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak

Selimliler Ayçiçeği Yetiştiriciliği yapacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Selim, Tarım, Kars, Yerel, Haberler

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