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15 Temmuz'un 10. yılında Edirne'de tüm camilerden sela okundu

15 Temmuz'un 10. yılında Edirne'de tüm camilerden sela okundu
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirne'de Selimiye Camii başta olmak üzere tüm camilerden eş zamanlı sela okundu. Sela seslerinin ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi, vatandaşlar da dualara eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere Edirne'deki tüm camilerden sela okundu. Kenti saran sela sesleriyle 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirne'de anma programları kapsamında gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı selalar okundu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere kent merkezi ile ilçelerdeki tüm camilerden eş zamanlı olarak yükselen sela sesleri, Edirne'nin dört bir yanında yankılandı.

Sela okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edilirken, vatandaşlar da camilerde ve bulundukları noktalarda yapılan dualara eşlik etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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