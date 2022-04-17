Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi - Haberler

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Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

Manisa'nın Selendi Kaymakamlığı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kimsesiz çocuklara güzel bir gün yaşatıldı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi Kaymakamlığı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kimsesiz çocuklara güzel bir gün yaşatıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Ali Yıldırım, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi. Programda konuşan Kaymakam Yıldırım, "Bugün burada yetimlerimiz için iftar programı düzenledik. Kurum amirlerimiz ve sizlerle çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Devletimizin tüm kurumları her zaman yetimlerimizin yanında barışı, kardeşliği ve sevgiyi biz yetimden öğrendik. Yetim gülerse dünya güler. Yetimlerinizin her zaman başını okşamaya onlara kol kanat germeye gülümsetmeye çalışıyoruz. Devletimiz bu konuda çok özenli davranıyor kol kanat geriyor. Onların korunması, onların vatana ve memlekete hayırlı birer bireyler olması içinde tüm kurumlarıyla tüm imkanlarıyla seferber oluyor. Bizler ilçemizde tüm kurumlarımızla devletimiz ve bizler yetimlerimizin öksüzlerimizin ve ailelerimizin her daim yanındayız" dedi.

Programda Kaymakam Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım yetim çocuklarla yakından ilgilenerek kendileriyle bol bol sohbet etti. - MANİSA

Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

Selendi'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Yıldırım, Selendi, Manisa, Yerel, Haberler

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