Üye Girişi
Haberler

Selden etkilenen Bosna Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner

Selden etkilenen Bosna Hersek'e Kütahya'dan 60 adet konteyner
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da selden etkilenen Bosna Hersek'e 60 adet konteyner gönderildi.

Kütahya'da selden etkilenen Bosna Hersek'e 60 adet konteyner gönderildi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile protokol üyelerinin katılımı ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle tırlara yüklenen konteynerler Bosna Hersek'e uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasim Bayram, konteyner yardımı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kütahyalılara teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Bugün 30 tırda 60 konteyneri Kütahya'mızın merhamet ve şefkat elini dost ve kardeş Bosna Hersek'e gönderdik. Selden etkilenen tüm Bosna Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın da, "Bosna Hersek, bize ecdadımızın mirasıdır. Orada soydaşlarımız, dindaşlarımız, mazlum ve mağdur insanlar var. Biz her zaman soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, mağdur ve mazlum olan insanların hep yanında yer aldık. Oradaki kardeşlerimize de bu manada Cumhurbaşkanımızın talimatı ve direktifleriyle bu yardım malzemeleri hazırlanarak gönderiliyor. Devletimizin ne kadar kadirşinas olduğunu, ne kadar vefalı olduğunu, sadece burada değil, birçok şeyde görüyoruz. Nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, nerede kimsesiz birisi varsa, gerek içeride gerek dışarda, devletimiz her zaman yanlarında oldu. Devletimiz daima güçlü olmak zorundadır. Allah'a şükürler olsun devletimiz ordusuyla, ekonomik gücüyle çok güçlüdür. Biz güçlü olduğumuz sürece hem İslam coğrafyasına, hem Türk coğrafyasına elimizi uzatabiliriz. Sel felaketi nedeniyle Bosna Hersek'teki kardeşlerimize Kütahya'dan 60 konteyner gönderiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 konteynırın yüklendiği tırlar Bosna Hersek'e hareket etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Politika Yerel

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı? Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)? Bay geçen takım 3 puan alır mı, puan veriliyor mu? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA) Deha CANLI İzle! Deha 3. Bölüm Show TV kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Servet Operasyonu Türk oyuncular kimler? Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü? Yalı Çapkını 77. bölüm neden yok? Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi, setleri nerede? Servet Operasyonu filmi nerede çekildi)? Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.