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Selçuk Üniversitesi, Lösemi Tedavisini Tamamlayan Çocukları Ağırladı

Selçuk Üniversitesi, Lösemi Tedavisini Tamamlayan Çocukları Ağırladı
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Selçuk Üniversitesi, LÖSEV iş birliğiyle lösemi tedavisi tamamlanan 5-12 yaş grubundaki çocuklar için 'Minik Kahramanların Bilimsel Yolculuğu' etkinliğini düzenledi. Etkinlikte eğlenceli deney atölyeleri ve tiyatro gösterileri yer aldı.

Selçuk Üniversitesi, LÖSEV tarafından lösemi tedavileri tamamlanan 5-12 yaş grubundaki çocukları "Minik Kahramanların Bilimsel Yolculuğu" etkinliğinde ağırladı.

LÖSEV ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle "Minik Kahramanların Bilimsel Yolculuğu" etkinliğine lösemi hastalığını yenen çocuklar için program düzenlendi. Etkinliğe Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Yılmaz, çocuklarla bir araya gelerek onlara üniversiteyi anlattı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sema Aydın Ceran, yaptığı açıklamada LÖSEV ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında lösemiyi yenen 15 çocuğa yönelik 3 gün süren bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi. Eğlenceli deney atölyeleri, etkileşimli okumalar, oyunlaştırılmış matematik, tiyatro gösterileri gibi bir etkinliklerin yanında kampüste yer alan hayvan hastanesi ve müzeyi de gezdiklerini ifade eden Ceran, "Belli bir dönem örgün eğitimden ayrı kalan öğrencilerimize ara tatilde düzenlediğimiz etkinlik programı ile hem sosyal hem akademik anlamda destek sağlamak istedik. Bizim için oldukça keyifliydi. Öğrenci ve velilerimiz de çok keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini ifade etti. Böyle bir imkanı bizlere tanıyan üniversitemize ve LÖSEV'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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