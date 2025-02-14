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Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

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Irak'ın Selahaddin şehrinin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgede Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edildiğini açıkladı. Türkmen temsilcileri, bu adımın anayasal hak olduğunu ve önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Irak'ta, Türkmenlerin yoğun yaşadığı ve ikinci etnik grup olduğu Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil ilan edildi. Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin vilayette ikinci büyük etnik grup olduğunu belirterek, il sınırları içinde Arapça ve Kürtçe'nin yanında Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesini onayladı.

"TÜRKMENLERİN DOĞAL HAKKI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Meclisi eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Irak'ta üçüncü etnik köken konumunda bulunan Türkmenlerin doğal bir hakkı olduğunu savundu. Türkçe'nin şehirde resmi dil olarak kabul edilmesinin doğal ve anayasal hak olduğunu ve bu hakların çiğnendiğini dile getiren Terzi, "Gerçekten de bu anayasa çerçevesinde, anayasada tespit edilen üçüncü temel unsuru oluşturan Türkmenlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde Türkmenler haklarını almalıdır" İfadelerini kullandı.

KURUMLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARDA DA KULLANILACAK

Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi adımının Selahaddin İl Meclisi Türkmen üyesi Atıf Tuzlu tarafından atıldığını belirten Terzi, "Bu süreçte ilk adımı atan Selahaddin İl Meclisi üyesi Atıf Tuzlu Türkmencenin resmi bir dil olması için yapmış olduğu öneri kabul görüldü. Hamdolsun bu adım gerçekleşti ve artık resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda Türkçe de kullanılacak" dedi.

Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Türkiye'de Kürtçe ne zaman resmi dil olacak onu düşünmemiz gerekiyor.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Guzel haber...Tüm Irak Suriye Türkçe olmali

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

helal olsun Türkmen kardeşlerimize

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

UFAK BİR AZINLIK OLAN TÜRKMENLERE ANNA DİLLERİ RESMİ DİL Kabul edilmesi NE SEVİNDİM, ÇÜNKÜ HER TOPLUMUN DEĞERLERİ ALLAH'IN ALETİDİR, AMA MAALESEF ÜLKEMDE KÜRTÇE HALA YASAK VE OKULLARDA KÜRTÇE EĞİTİM HÂLÂ YASAK,

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