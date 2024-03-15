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Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası'nda 'Şehitlik Toprağı' Vali'ye Takdim Edildi

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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında Anadolu'dan Çanakkale'ye Projesi ile Çanakkale Şehitliği'nden alınan 'Şehitlik Toprağı' ve Türk Bayrağı Vali İsmail Ustaoğlu'na takdim edildi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında Anadolu'dan Çanakkale'ye Projesi ile Çanakkale Şehitliği'nden alınan 'Şehitlik Toprağı' ve Türk Bayrağı Vali İsmail Ustaoğlu'na takdim edildi.

Proje ile; Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşturulan ekibin Çamlık Tepesi'nden aldığı 'Vatan Toprağı'nın Çanakkale Şehitliği'ne gönderilmesinin ardından Çanakkale Şehitliği'nden alınan 'Şehitlik Toprağı' ise Balıkesir'e ulaştı.

Vali Ustaoğlu, Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Şehitlik Toprağı'nın verildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ustaoğlu, "Kuva-yi Milliye Şehri'nin Valisi olarak şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprağı almaktan gurur duydum. Bu toprağın bizlere yaşattığı manevi duygular tarif edemeyeceğimiz kadar yoğun yaşanmaktadır. Bu günleri; düşmana karşı dik duruşunu bizlere emanet eden, ecdadımıza borçluyuz. Bunun emanetin gururunu ülkemizin geleceği olan gençlerimizin de aynı ruhla yaşadığını görmek mutluluk vericidir. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize projeye olan katkıları dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu tarafından alınan 'Şehitlik Toprağı' Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhafaza edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale 18 Mart Yerel Haberler

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