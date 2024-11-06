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Şehitliklere sahip çıkan lise öğrencisi ve öğretmenlerine teşekkür belgesi

Şehitliklere sahip çıkan lise öğrencisi ve öğretmenlerine teşekkür belgesi
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Afyonkarahisar'da şehitliğin bakım ve onarımını gerçekleştiren lise öğrencisi ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Afyonkarahisar'da şehitliğin bakım ve onarımını gerçekleştiren lise öğrencisi ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yöneticileri tarafından verildi. Belge takdiminin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "Bölge Müdürümüz Kemal Can, Bölge Müdürü Yardımcımız Abdullah Gedil ve Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü Serpil Taşpınar ile birlikte İscehisar Hacı Süleyman Selek Endüstri Meslek Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette bölge müdürlüğümüze bağlı Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü uhdesinde bulunan anıt ve şehitliklerin bakım ve onarımlarında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta okul müdürü Yasin Kaplan, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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