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Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Milletvekili Yakup Taş, Belediye başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzee çok sayıda kişi şehitliği ziyaret etti.

Yeni Mezarlık Cami Din görevlisi Tahir Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dualar edildi.

Şehitlik ziyaretinde davetliler şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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