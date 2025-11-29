Şehitlerin isimleri okullarının kütüphanelerinde yaşatılacak

Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki şehidin ismi yıllar önce eğitim gördükleri ilkokulların kütüphanelerine verildi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, "Şehitlerimiz İsimleri ile Yaşıyor" projesiyle şehitlerin aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Osmancık ilçesinde düzenlenen törenle, Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Soner Özdemir'in ismi bir zamanlar öğrencisi olduğu Kamil İlkokulu kütüphanesine, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muzaffer Karaca'nın ismi ise yine mezun olduğu İnönüzaferi İlkokulu kütüphanesine verildi. Şehitler, çocukluklarının geçtiği ve eğitim hayatına ilk adımı attıkları okullarda artık isimleriyle yaşatılacak.

Okullarda düzenlenen kütüphane açılışları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini protokol üyeleri ve şehit aileleri birlikte kesti. Programa Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, şehitlerin aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM