Şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi.

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Erzurum'da Gaziler Günü vesilesiyle Lalapaşa Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, aziz şehitler ve kahraman gaziler dualarla yad edildi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum İl Müftülüğü tarafından tarihi Lalapaşa Camii'nde anlamlı bir program icra edildi. Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa cami cemaati yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve fedakarca mücadele eden kahraman gaziler için Mevlid-i Şerif okundu. Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan mevlid-i şerifi huşu içinde dinledi.

Programın son bölümünde kürsüye çıkan Erzurum İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen duygu yüklü bir dua yaptı. Yılmaz, duasında aziz şehitlerin ruhlarını yad ederken, hayatta olan kahraman gazilere ise sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği manevi program, kılınan öğle namazının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı