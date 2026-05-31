Haberler

Otoyolda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün son yolculuğuna uğurlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara-Niğde Otoyolu'nda görev yaparken bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün cenazesi, bugün Kırıkkale'de öğle namazının ardından düzenlenecek törenle şehitliğe defnedilecek.

(KIRIKKALE) - Ankara- Niğde Otoyolu'nda görev yaptığı sırada otomobil çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli 37 yaşındaki Yusuf Ergün, görev yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Ergün'ün Kırıkkale'deki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yusuf Ergün için bugün Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Narkotik köpeği mezuniyet töreninde tümamirale saldırdı, 'Cebinde ne vardı' sorusu ülkeyi karıştırdı

Narkotik köpeği tümamiralin cebine saldırdı, nedeni ülkeyi karıştırdı
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı

İstanbul'dan Kanye West geçti! Tüm zamanların rekorunu kıran konser
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar

Sözün bittiği yer!

Elazığ'da cani koca çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Yurt dışı görevinden izne döndü, çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi