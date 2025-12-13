Haberler

Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde "Gönlüm Kabe Projesi" kapsamında şehit yakınları ve gaziler umreye gitti.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş öncülüğünde Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan projede toplamda 11 gazi ve şehit yakınları 20 günlük umre ziyareti için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla kutsal topraklara hareket etti.

Kaymakam Baş, bu anlamlı projenin devletin, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilere olan vefa duygusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Pınar Nuhoğlu, her zaman şehit yakınlarının ve gazilere destek vermeyi görev bildiklerini ifade ederek umre organizasyonunda gönüllere dokunarak güç kazandıklarını belirtti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
