Şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Çankırı'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında Çankırı'da iftar sofrasında buluştu. İftar programına Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Vali Çakırtaş, devlet ve millet olarak şehit ve gazilere minnettar olduğunu ifade ederek, "Bizi bu büyük aile sofrasında buluşturan yüce Allah'a hamd olsun. Bu mübarek ayın mübarek ikliminde aynı sofranın etrafında sizlerle bir arada bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile 'Büyük Aile Sofrası2 temalı olarak 81 ilimizde eş zamanlı şekilde Ramazan ayının ilk günü kurulan bu iftar sofrasının, yalnızca ekmeğini değil, yüreğimizi, hatıralarımızı ve dualarımızı paylaştığımız müstesna bir buluşma olduğunu da ifade etmek istiyorum. Kutsal değerlerimiz, şanlı al bayrağımız, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda milletimizin huzuru için şehitlik ve gazilik gibi en yüce mertebelere ulaşan aziz Türk milletinin evlatlarının haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Devletimiz ve milletimiz, siz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize her daim minnettardır" diye konuştu.

Ezanın okunmasının ardından iftarını açan misafirler, protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
