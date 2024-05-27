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Erzurum'da Şehit Yakınları ve Gaziler Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayı şehit yakınları ve gaziler dualarla uğurlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de hacı adaylarını yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Rüstem Can, 423 hacı adayının Erzurum'dan Medine'ye uğurlandığını ifade etti.

Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayı şehit yakınları ve gaziler kutsal topraklara uğurlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü hacı adaylarını yalnız bırakmadı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut beraberinde İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ile Erzurum Havalimanında hacı adaylarını dualarla uğurladı.

Aykut, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Kutsal topraklara uğurladığımız hacı adaylarını uğurlamak için buradayız. Kutsal yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum."

İl Müftüsü Rüstem Can, 423 hacı adayının Erzurum'dan Medine'ye uğurlandığını ifade etti.

Can, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm şehit yakınlarının hacca gönderilmesi için çalışma başlattığını belirterek, bu konudaki sürecin devam ettiğini ifade etti.

Şehit yakınları ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve ASH İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Rüstem Can Erzurum Yerel Haberler

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