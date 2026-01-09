Kayseri'de Gaziler Derneği Genel Kurulu
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi genel kurula gidiyor.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nde 9. Olağan Genel Kurul yapılacak. 8 Şubat 2025 tarihinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel