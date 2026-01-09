Haberler

Kayseri'de Gaziler Derneği Genel Kurulu

Güncelleme:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi genel kurula gidiyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nde 9. Olağan Genel Kurul yapılacak. 8 Şubat 2025 tarihinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak. - KAYSERİ

