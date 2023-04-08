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Şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Yerel Haberler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, düzenlenen iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, düzenlenen iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı koordinesinde, şehit ve gazi aileleri, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar ve ilçe halkının katılımıyla Sakarya Salonu'nda iftar programı düzenlendi.Bilecik Şeyh Edebali tasavvuf müziğinin ilahileri ile manevi havanın yükseltildiği iftar programında Osmaneli İlçe Müftüsü Necati Akkuş duaları ile katkı sağladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal yaptıkları konuşmalarda asrın deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için ve şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek Ramazan boyunca her akşam programların devam edeceğini belirttiler. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münür Şahin Osmaneli Yerel Haberler

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