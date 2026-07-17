Şehit Jandarma Mehmet Demirbaş İçin Reşadiye Camii'nde Lokma Dağıtıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş'ın hayrı için Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde lokma dağıtıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüphelinin çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada, evli ve iki kız çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit düşmüştü. Şehit Mehmet Demirtaş memlekesi Samsun'da toprağa verilmişti. Aynı olayda bir jandarma personeli ile mahalle muhtarı yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirilmişti.

Şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve ruhuna ithaf etmek amacıyla tarihi Reşadiye Camii'nde cuma namazı çıkışında bir anma etkinliği düzenlendi. Namazın ardından cami avlusunda kurulan tezgahlarda vatandaşlara sıcak lokma ve simit ikramında bulunuldu. Eskişehirlilerin yoğun katılım gösterdiği lokma dağıtımında, şehit jandarma personeli ve tüm şehitler için dualar edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı