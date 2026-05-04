Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Camii inşaatı devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Geçitli köyünde 2025 yılında inşaatına başlanan Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Camii hızla yükseliyor.

Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın anısını yaşatmak adına doğum yeri olan Geçitli köyünde yaptırılan cami inşaatında incelemelerde bulundu. Mahallede bulunan eski caminin yıkılmaya yüz tuttuğunu ve yeni bir camiye ihtiyaç olduğunu belirten İl Müftüsü Okuş, "Milletimizin birlik ve bekası uğruna şehit düşen Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın anısını yaşatmak adına doğum yeri olan Geçitli köyünde cami yaptırılıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Yüce Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Cami yapımına öncülük eden şehit babası Ramazan Korkmaz ile yardımda bulunan kurum ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Caminin kısa süre içinde tamamlanıp ibadete açılması için yardımsever halkımızın desteklerini bekliyorum" dedi. - HAKKARİ

