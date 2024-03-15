Üye Girişi
Haberler

Konya'da şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi Aydın'a uğurlandı

Güncelleme:

Konya'da NF-5 tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a gönderildi. Şehit Güven için Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan ve askeri erkan da katıldı.

Konya'da, NF-5 tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması üzerine düştüğü yerde çalışma yaptığı sırada şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a uğurlandı.

Konya'da dün öğle saatlerinde NF-5 tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. 3. Ana Jet Üssü'nde uçağın düştüğü yerde çalışma yapan iş makinesi operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu. Şehit Ercan Güven için Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehit Uzman Çavuş Güven'in özgeçmişi okundu, daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesi törenle memleketi Aydın'a uğurlandı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve askeri erkan katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vahdettin Özkan Ercan Güven Konya Aydın Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kaç yaşında, nereli? Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli?
title