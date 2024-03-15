Konya'da şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi Aydın'a uğurlandı

Konya'da, NF-5 tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması üzerine düştüğü yerde çalışma yaptığı sırada şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a uğurlandı.

Konya'da dün öğle saatlerinde NF-5 tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. 3. Ana Jet Üssü'nde uçağın düştüğü yerde çalışma yapan iş makinesi operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu. Şehit Ercan Güven için Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehit Uzman Çavuş Güven'in özgeçmişi okundu, daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesi törenle memleketi Aydın'a uğurlandı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve askeri erkan katıldı. - KONYA