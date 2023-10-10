Msb: Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat Bölgesi'nde yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, piyade uzman çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe Harekat Bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."