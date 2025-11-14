Haberler

Tuzluca Ortaokulu Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret, okulun adını taşıyan şehidin silah arkadaşları tarafından organize edildi. Öğrenciler, Anıtkabir'de resmi törene katılarak çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu öğrencilerinin Anıtkabir ziyareti, okulun adını taşıyan şehidin silah arkadaşlarının kurduğu "1978'den 1986'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" tarafından organize edildi. Okul Müdürü Ruba Sam Açıkel, üç öğretmen ve 20 öğrenciyle birlikte dernek tarafından Ankara'ya davet edildi.

Öğrenciler, öğretmenler ve Okul Müdürü Ruba Sam Açıkel, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılarak çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Müdür Açıkel, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ilk kez Anıtkabir'i gören öğrenciler bulunduğunu belirterek programı düzenleyen dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
title
