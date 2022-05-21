Şehit Tunahan Erbaşı, Memleketi Aksaray Ağaçören'de, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-Kilit" operasyon bölgesinde sürdürülen askeri operasyon sırasında dün şehit düşen Aksaray Ağaçörenli Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-Kilit" operasyon bölgesinde sürdürülen askeri operasyonda görev yapan Aksaray Ağaçören doğumlu Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, dün şehit oldu. Şehidin acı haberi, dün akşam saatlerinde Ağaçören'deki baba evine ulaştırıldı. Şehit Tunahan Erbaşı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, önce askeri uçakla Nevşehir Havaalanı'na ardından da Ağaçören'deki baba evinin önüne getirildi. Baba evinde helallik istenmesinin ardından tören için Ağaçören meydanına getirilen şehidin cenazesine, annesi Zeynep Erbaşı'nın sarılarak; "Düğününü yapacaktık, tabutun geldi. Ey güzel oğlum beni bırakıp nerelere gidiyorsun?" dediği görüldü.

Şehidin cenaze törenine; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,

Şehit için meydanda düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.

Şehit Erbaşı'nın cenazesi, ilçe meydanında yapılan tören ve öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Ağaçören Mezarlığı'nda toprağa verildi.