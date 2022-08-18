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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Yerel Haberler

PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.

PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine protokol üyeleri ile vatandaşların taziye ziyareti sürüyor.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun baba ocağının bulunduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokaktaki taziye evine toplumun bütün kesimlerinden, sivil toplum örgütleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları başta olmak üzere vatandaşların taziye ziyaretleri sürüyor. Kilis İl protokolü de şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Vali Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve eşi Nazlı Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş başta olmak üzere Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak Şehidin ailesine baş sağlığı dileklerini ilettiler. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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