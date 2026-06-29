Çanakkale'nin Mezarı Bilinen Tek Şehit Doktoru Mehmet İsmail Bey Kabri Başında Anıldı

Çanakkale Muharebeleri'nin mezarı bilinen tek şehit doktoru olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında dualarla anıldı.

Çanakkale Muharebeleri'nin mezarı bilinen tek şehit doktoru olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma programına Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AÇASAM Müdürü Dr. İsmail Sabah, protokol üyeleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık camiası ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının aradından Tarihçi İslam Özdemir, Zığındere Muharebelerinin tarihini anlattı. Sonrasında uzun çalışmalar sonucunda kabrin bulunmasında katkı sunan AÇASAM Müdürü Dr. İsmail Sabah, kabrin bulunma hikayesini anlattı. Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez ise Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan tabiplerle ilgili bilgi verdi.

Programda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bir mübarek ve gerçek bir kahramanın kabri başındayız. Çanakkale kahramanlığı birçok kahramanlara ev sahipliği yapmış. Kiminin ismi bilinmiş, kiminin bilinmemiş. Ama o büyük kahramanlar Çanakkale'de bir araya gelerek Çanakkale'ye geçilmez yapmışlar. Tarihin akışını değiştirdikleri gibi de Türk tarihinin tarih yolculuğunda altın bir sayfaya imza atmışlardır. O dönemki zor şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yapmak her millete nasip olmamış ve örneklerine baktığımız zaman da sadece o büyük hengameden Türk milleti zaferle çıkmayı başarmıştır. Onların isimleri sonsuza kadar bu topraklarda var olacaktır. İşte hem Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizler hem de buraya gelerek sizler bu güzel duygunun peşinden gittiğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, nasıl ki cephenin önünde kahramanlar, civanmertler, askerler savaşmayı bilirken, komutanlar yönetmeyi bilirken cephenin gerisinde de onlar kadar kahraman insanlar vardı. Onlardan bir takımı sağlık ordusundaydı, biri muhaberedeydi, bazıları posta teşkilatındaydı. Milletin bütün unsurları görevlerini çok iyi yaptığı için Çanakkale'de başarı geldi" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı