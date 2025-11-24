Haberler

Şehit Serdar Uslu'nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret

Güncelleme:
Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu'nun emekli öğretmen olan babasını ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu'nun emekli öğretmen olan babası Ahmet Uslu'yu ziyaret etti. Gürses, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yenişehir İlçe Temsilcisi Meftun Sincar ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle yakın zamanda Gürcistan'da düşen uçağımızda şehit olan Binbaşı Serdar Uslu'nun babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ağabeyimiz ve Fatma annemizi ziyaret ederek, genel başkanımızın selamlarını ileterek, Öğretmenler Günü'nü tebrik ettik. Acılarının hafiflemesi için bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Tekraren şehidimizin mekanı cennet olsun, yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi. - BURSA

