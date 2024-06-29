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Şehit Öğretmenin Adı Kütüphane ve Kongre Merkezinde Yaşatılacak

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Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacak olan kütüphane ve kongre merkezinde yaşatılacak. Merkezde çocuk bölümü, kafeterya, sergi alanı, engelli kütüphanesi gibi birçok bölüm yer alacak.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacak olan kütüphane ve kongre merkezinde yaşatılacak.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, Yeni Mahalle Adliye binası yanında taban alanı 2 bin 450 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanı 7 bin 350 metrekare olarak inşa edilmeye başlandı. Merkezde 7-14 yaş çocuk bölümü, kafeterya mutfağı, kafeterya, revir, sergi alanı, koridor, engelli kütüphanesi, 0-6 yaş bölümü, aile bekleme alanı, serbest oyun alanı, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, sanatçı odası, sergi alanı, 2 amaçlı çok amaçlı salon, 3 adet ana okuma salonu, görüntülü kaynaklardan yararlanma salonu, 3 ayrı kütüphane, sesli spor alanı, müzik atölyesi, resim atölyesi, 3 adet grup çalışma alanı, 3 adet bireysel çalışma alanı yer alacak şekilde planlandı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli ile şantiye alanında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından bilgi veren Okudan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları, Milletvekilimiz Sayın Avukat Oğuzhan Kaya'nın gayretleri ile Türkiye'ye örnek Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi ve Kongre Merkezi'nin inşası başladı. Her alanda verdiğimiz sözleri tutacağız ve en iyi şekilde Osmancık'ımızı Türkiye yüzyılına hazırlayacağız. Bu dev projenin ilçemize kazandırılmasında destek ve emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya'ya Osmancık halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aybüke Yalçın Osmancık Kozluk Batman Çorum PKK Yerel Haberler

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