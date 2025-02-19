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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ı meslektaşları unutmadı

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ı meslektaşları unutmadı
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Ümraniye'de vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için Denizli'de görev yağan meslektaşları tarafından lokma hayrı düzenledi.

Ümraniye'de vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için Denizli'de görev yağan meslektaşları tarafından lokma hayrı düzenledi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) meslektaşları tarafından unutmadı. Denizli'de görev yapan emniyet mensupları tarafından şehit polis Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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