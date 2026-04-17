Şehit Polis Memuru Mustafa Yavuz mezarı başında anıldı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şehit polis Memuru Mustafa Yavuz, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Asayiş Büro Amirliğinde görev yaparken 16 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen bir olaya müdahale sırasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Mustafa Yavuz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Şehit Yavuz için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş da katıldı. - KÜTAHYA