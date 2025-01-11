Şehit Polis Memuru Haşim Kayık mezarı başında anıldı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 2001 yılında İstanbul'da görev yaptığı sırada ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Haşim Kayık'ı, şehadetinin 24. yıl dönümünde kabri başında andı.

Şehidin anısına düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma prorgamına İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, polis memurları, şehidin ailesi katıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"10 Ocak 2001 tarihinde İstanbul ilinde görev esnasında ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Haşim KAYIK; şehit oluşunun 24. Sene-i devriyesinde kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı." - ZONGULDAK