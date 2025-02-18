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Şehit polis Fuat Kaplan mezarı başında anıldı

Şehit polis Fuat Kaplan mezarı başında anıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 yıl önce kimliğini sorduğu bir şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 yıl önce kimliğini sorduğu bir şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kuşadası'nda 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan unutulmadı. Kaplan için ölümünün 10'uncu yılında Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Deniz Kurt, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Ömer Serhat Uysal ile şehit polisin yakınları katıldı. Şehit polis memuru Fuat Kaplan için törende dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.

Şehit Fuat Kaplan, 11 yıl önce Kuşadası'nda meydana gelen olayda kimlik sorgusundan kaçan H.A.'yı yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak yere yatırdı. Yaşanan boğuşmada Kaplan, beylik tabancası ile H.A. tarafından başından ve karnından vurularak ağır yaralanırken, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaplan'ın anısına her yıl Adalızade Mezarlığı'nda anma etkinliği düzenleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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