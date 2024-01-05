Şehit Polis Fethi Sekin'in Resim Sergisi Büyük Beğeni Topladı

Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 7'nci sene-i devriyesinde Elazığ'daki kabri ve külliyesi ziyaret edildi. Külliyede anısına açılan resim sergisinde ise tuval üzerine iki resmi sergilenen ve ilk kez görüntülenen Şehit Sekin'in ablası ile birlikte çizdiği resimler büyük beğeni topladı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 7'nci sene-i devriyesinde unutulmadı. Bu çerçevede kendi adının verildiği külliyede Baskil ilçesindeki öğretmen ve öğrencilerin çizdiği resim sergisi açıldı. Şehadetinin sene-i devriyesine özel ilk kez şehit Sekin'in de ablası ile birlikte tuval üzerine yağlı boyayla resmettiği iki resmi sergilendi. İki farklı manzarayı resmeden ve büyük beğeni toplayan resimler, sürekli olarak külliyede sergilenecek.

Resimler ile ilgili bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Seda Bulut, "Bugün şehidimizi anma ile ilgili resim sergimiz var. Resim sergimizde daha önce sergilenmemiş iki tane resmimiz bulunmakta. İki tane tuval üzerine yağlı boya ile yapılmış resmimiz bulunmakta. Arkada tarafta da yine öğrencilerimizin yapmış olduğu resimler bulunmakta. Resimler tuval üzerine manzara resmi. İkisi aynı şekilde ve ilk defa bugün sergilendi. Gelenler de yine aynı şekilde sergiyi ziyaret edip resimleri görebilecekler" dedi. - ELAZIĞ