Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerin acı haberi ailesine verildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın acı haberi Amasya Taşova'daki ailesine verildi. Şehit askerin naaşı memleketi Taşova'ya getirildi ve ailesi tarafından gözyaşları içinde karşılandı.
RAFET ÖZTÜRK
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın acı haberi Amasya Taşova'daki ailesine verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.
Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Amasya Taşova'da yaşayan ailesine ulaştırıldı. Aslan'ın naaşı memleketi Taşova'ya getirildi.
Amasya Merzifon Havaalanı'nda karşılanan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı baba ocağı Taşova ilçesine yüzlerce aracın korteji eşliğinde getirilerek Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi Taşova Devlet Hastanesi'nde gözyaşları içinde karşıladı. Şehidin Çakırsu Köyü'ndeki evine ise Türk Bayrağı asıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.