Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı - Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, "24 saat emrinizdeyiz. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin" dedi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel