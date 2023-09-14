Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Murat Yıldırım'ın eşi Aslıhan Kalın Yıldırım ve şehidin anne-babasıyla bir araya gelen Yumaklı, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Bakan Yumaklı, ailenin yanında olduklarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taziye ziyaretinin ardından şehit Murat Yıldırım'ın anısını yaşatmak amacıyla evin bahçesine fidan dikti. Yumaklı, fidanı şehidin 8 yaşındaki kızı Duru ile birlikte toprakla buluşturdu. - KÜTAHYA