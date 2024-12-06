Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tekel bayii işleten aileye 'kasten öldürme' suçundan tutuklama

Tekel bayii işleten çift ve çocukları "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Şehit Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek 12. Yıl Dönümünde Anıldı

Şehit Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek 12. Yıl Dönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, memleketi Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde dualarla anıldı. Eğirdir Kaymakamı, şehidin ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı ve devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Anma programına çeşitli protokol üyeleri de katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin 12. yıl dönümünde memleketi Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde dualarla anıldı.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe protokolü ile birlikte şehit Tunçbilek'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında evde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Kaymakam Çimşit, "Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla şehitlerimizin ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Şehit Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in mezarı ziyaret edilerek burada da dualar edildi. Şehit Tunçbilek'in ailesi, devletin ve milletin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Evladımızın hatırasını yaşatan ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dediler.

Anma programına; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Muhammet Demiralay, İl Genel Meclisi Üyeleri Abdurrahman Sinap ve Mehmet Fesci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurgül Türker, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Dikbaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu ve köy muhtarı eşlik etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay
img

Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk mesaj
img

Come4Work CEO'su Azman: Türkler bir hafta çalışmasa Almanya durur

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.