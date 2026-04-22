Haberler

Şehit öğretmen ve öğrenciler için Selendi'de duygu dolu hayır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Kahramanmaraş'ta şehit olan öğretmen Ayla Kara ile hayatını kaybeden öğrenciler için düzenlenen hayır programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Selendi'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Yoğun katılımın olduğu programda, şehit öğretmen Ayla Kara ve hayatını kaybeden öğrenciler için mevlid-i şerif okunarak dualar edildi.

Şehitlerin hatırası yaşatıldı

Duygusal anların yaşandığı programda katılımcılar, şehit öğretmen ve öğrencileri rahmet ve minnetle andı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, şehitlerin aziz hatırasının yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı.

Program sonunda yapılan dualarla şehitlerin ruhlarına ithafen niyazda bulunulurken, katılımcılar hep bir ağızdan "Ruhları şad olsun" temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
