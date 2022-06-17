Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret - Haberler

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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Babası Sadık ve Annesi Zehra Yalçın'ı şahadetinin yıldönümünde ziyaret etti.

Yalçın ailesinin acılarını paylaşan Gürel çifti ve beraberindeki protokol üyeleri Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan oğulları Atıf Aybars Yalçın'ın mezuniyetini de tebrik ederek, mutluluklarına ortak oldular.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okunan ziyarette tüm şehitler için dua edildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aybüke Yalçın Safranbolu Karabük Yerel Haberler

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