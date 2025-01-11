Şehit kızı Asya'ya Jandarma'dan duygulandıran sürpriz
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Arslan'ın kızına jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı.
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Arslan'ın kızına jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı.
23 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın ailesi Sorgun'da yaşamına devam ediyor.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından Şehit Ahmet Arslan'ın kızı Asya Arslan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Minik Asya doğum günü kutlamasıyla mutlu anlar yaşarken o anlar yürekleri ısıttı. - YOZGAT