Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı

Şehit olduktan sonra gönderilen kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açan şehit abisi kardeşinin son giydiği cekete sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Bayburtlu şehit İdris Karakaşoğlu'nun abisi Nadir Karakaşoğlu Akşar köyünde bulunan evindeki kardeşinin odasını bayraklarla ve fotoğraflarla donattı. Kardeşine olan özlemini odasındaki fotoğraflarına bakarak bir nebze olsun dindirmeye çalışan şehit abisi, kardeşinin mezarına gözü gibi bakarak mezar temizliğini, bayrak değişimini aksatmadan yerine getiriyor. Kardeşinin şehit olduktan sonra gönderilen eşyalarını üzüldükleri için hiçbir zaman açamadıklarını, gelen eşyaları açmadan kardeşinin odasındaki yatağın altına koyduklarını ifade eden şehit abisi, "Bu yatağın altındaki elbiselerin hepsi kardeşime ait. Şu ana kadar biz açamadık, cesaret edemedik ilk kez sizlerin huzurunda, açıyorum" dedi.

Kardeşini askere uğurlarken üzerinde bulunan ceketi bavuldan çıkaran şehit ağabeyi, uzun uzun cekete sarılarak kokladı. Gözyaşı dökmemek için kendini zor tutan Karakaşoğlu, "Hala kardeşimin kokusu ceketin üzerinde" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Yetkilere seslendi, kardeşinin adının yaşatılmasını istedi, son sözleri de vatan sağ olsun oldu

Kardeşinin 2012 yılında Bingöl ili Kardeşler köyü bölgesinde piyade er olarak vatani görevini yaptığı sırada bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda şehit olduğunu bildiren Karakaşoğlu, kardeşinin isminin hiçbir sokakta, caddede, okulda, parkta yer almadığını vurguladı. Karakaşoğlu yetkililere seslenerek, kardeşinin adının herhangi bir okula, sokağa, caddeye verilerek yaşatılması ricasında bulundu. "Kardeşimin acısı hala bizlerle beraber, hala yaşıyoruz dün yasamışız gibi hiç bitmiyor, tükenmiyor" diyerek konuşan Karakaşoğlu, "Ben kardeş olarak bir acı çekiyorum ama ailem, annem hala kardeşimin mezarına bakarak gözyaşı döküyorlar. Yine biz vatan sağ olsun diyoruz, her zaman aynı acıyı yaşasak da vatanımız sağ olsun diyoruz. Benim devletimizden, yetkililerden ufacık naçizane bir isteğim var. Kardeşimin ismi ne bir sokakta, ne bir caddede ne de herhangi bir okulda yer alıyor. Kardeşimin isminin yaşatılması için bir okula, bir caddeye, sokağa isminin verilmesini devletimizden rica ediyorum. Bu durum bizi mutlu eder en azından gördüğümüzde gurur duyarız. Bunu yaparlarsa çok mutlu olacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT