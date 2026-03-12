Eskişehir'de Şehitliklerde Temizlik Çalışması

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Vişnelik Hava Şehitliği ile Kanlıpınar Şehitliği'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile paydaş kurumların desteği ve personelin gönüllülükle ortaya koyduğu emekler sayesinde, şehitlerin kabirleri tertemiz hale getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, çalışmaları yakından takip etti. Katkı sağlayan personele teşekkür eden İl Müdürü Bayrak, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek bizim en asli görevimizdir. Personelimizin bu çalışmayı mesai kavramının ötesinde, tam bir gönül birliğiyle yürütmesi bizleri gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı