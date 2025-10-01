Şehit Jandarma Astsubay Kemal Özgür Osmaniye'de Defnedildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Aksaray'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Aksaray'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenaze törenine ailesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.